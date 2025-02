Lanazione.it - Giornata della prevenzione dei tumori del cavo orale Lilt

Arezzo, 12 febbraio 2025 – La– Lega Italiana per la Lotta contro i– APT di Arezzo, in collaborazione conAPT di Siena, hanno organizzato unainteramente dedicata alladeidel, una neoplasia di cui purtroppo si parla pochissimo. Per questo i presidentidi Arezzo, Dott. Andrea Barbieri, e di Siena, Dott.ssa Gaia Tancredi, hanno deciso di organizzare un open day sul tema Le dueProvinciali, congiuntamente, offrono la possibilità di visite gratuite, a prenotazione obbligatoria fino a esaurimentodisponibilità giornaliera, per la data di sabato 1° marzo 2025 a partire dalle 9 e fino alle 18:30, nello studio odontoiatrico del Dr. Alessandro MENCHI, situato in via Margaritone 51, Arezzo. È necessaria la prenotazione che si può fare chiamando il numero: 344 5320549, in orari di ufficio.