Giorgia Trodani Incassi | Ecco Il Patrimonio Accumulato!

non è solo una grande artista, ma anche un’imprenditrice: scopri il suo anno tra successi, perdite economiche e una nuova avventura in un bar pugliese.tra affari in rosso, successi milionari e una misteriosa avventura in un bar puglieseIl 2024 è stato un anno di grandi contrasti economici perTodrani, meglio conosciuta semplicemente come. Da un lato, la cantante ha visto una delle sue società affrontare una pesante perdita finanziaria, dall’altro ha registrato un’impennata incredibile neglidi un’altra attività, con entrate moltiplicate per dodici rispetto all’anno precedente. E poi c’è un nuovo, curioso investimento: la gestione di un bar a Galatina, in Puglia.Ma cosa si cela dietro questi numeri? E soprattutto, qual è il filo conduttore che lega questi diversi aspetti della sua carriera imprenditoriale?Un’etichetta discografica in crisi e un’impresa che volaTra le attività imprenditoriali di, una delle più storiche è la Girasole Edizioni Musicali, una società che gestisce diritti musicali e che la cantante possiede insieme alla madre, Elsa Giordano.