Dilei.it - Giorgia a Sanremo 2025, il padre Giulio Todrani: “Ho pianto, mi sono sentito in colpa”

Un rapporto speciale-figlia quello tra. Quest’ultimo è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ad appena poche ore dalla prima performance della cantante al Festival diè in gara con il brano La cura per me ed è proprio su questo che si è incentrato il commento delche, come il resto del pubblico, ha ascoltato per la prima volta la canzone. Un ascolto che ha suscitato in lui un’emozione del tutto particolare., grande emozione perInevitabile che nel salotto di Caterina Balivo si parlasse di, come sempre con tanti ospiti. Tra questidella celebreche è tornata in gara al Festival dopo due anni. Per la cantante si tratta dell’ottava partecipazione alla kermesse musicale, la stessa che nel lontano 1994 le ha consegnato la vittoria con il brano E poi.