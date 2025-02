Lanazione.it - Ginevra Marchetti, una gioia d’oro

Leggi su Lanazione.it

Grandi soddisfazioni per, la giovane atleta montemurlese, 18 anni, che al Campionato juniores invernale di nuoto artistico ha conquistato l’oro nel duo mix in coppia con il compagno Gabriele Miniak e nel solo. Si tratta della prima competizione nazionale cheaffronta con la sua nuova squadra, la Rari Nantes di Savona. Un nuovo impulso che ha permesso all’atleta montemurese di mettersi alla prova e di migliorarsi ancora sotto il profilo tecnico e artistico. Il Campionato juniores invernale di nuoto artistico, che si è svolto a Ostia dal 6 al 10 febbraio, infatti, ha visto la partecipazione di 308 atleti provenienti da tutta Italia, ma sul podio ancora una volta è salita, seguita per le coreografie dall’allenatrice Simona Ricotta. Il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport, Valentina Vespi, hanno accolto la notizia della nuova vittoria dicon grande soddisfazione