Gianni Bella è vivo? Il fratello di Marcella Bella oggi dopo la malattia che fine ha fatto?

Cheha? E cosa sappiamo di lui? Molti si chiedono come stiala terribile: ecco cosa c’è da sapere.è un noto cantautore italiano, in vita ancora, nonostante alcuni rumors lo avessero dato per spacciato. Insieme a sua figlia Chiara, l’artista ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove si è raccontato a tutto tondo, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita privata.? Cheha avuto?, nonostante alcune fake news lo dessero per morto. A causa della sua, però, non può più cantare: perché? Nel 2010 è stato colpito da un ictus e per questo motivo da quel momento è senza voce. Su questo particolare tema, il cantante ha dichiarato quanto segue: “lacome una resa a quello che mi è capitato, ma sono felice e grato alla vita, sono contento di esserci ancora”.