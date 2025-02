Oasport.it - Gianmarco Tamberi: “Ho pensato più volte di smettere, ora voglio essere competitivo ai Mondiali”

, dopo aver annunciato la sua intenzione di continuare a gareggiare fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival, è stato protagonista oggi pomeriggio di una conferenza stampa presso l’hotel Miramare di Sanremo in cui ha spiegato meglio le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione.“Dopo Parigi hopiùdi. Non ero convinto di continuare a saltare, fino ai primi di gennaio ogni giorno cambiavo idea. Poi mi sono reso conto che era una decisione non personale, ma di famiglia. Chiara (sua moglie, ndr) non mi ha mai spinto in qualcosa ma è sempre stata determinante nelle mie scelte, e sa quanto sia importante per me, per noi, non chiudere la carriera con Parigi. Finire con quell’immagine sarebbe stato un controsenso.