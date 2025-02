Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Tamberi a Sanremo: “Vado alle prossime Olimpiadi”

(Imperia), 11 gennaio 2025 – “Non sono qui per cantare”, si schermisce subito. Come promesso, ha riferito al pubblico dell’Ariston un importante annuncio sulla sua carriera sportiva: “Ci vediamo a Los Angeles 2028”. Cioè. Accolto da un lunghissimo applauso prima che gli spettatori iniziassero a scandire il tempo come prima dei suoi salti. Il campione olimpico di salto in alto è salito sul palco intervallando le esibizioni di Jovanotti, suo grande amico. "Dopo Parigi sono stati dei mesi molto duri – confessa Gimbo – . Quando si prova con tutto se stessi a rincorrere un obiettivo e lo sfiori con un dito perdi la fiducia in te stesso, perdi il coraggio di rimetterti in gioco, perché sai che è stato proprio quel gioco in qualche modo a farti star male".