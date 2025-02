Ghost in the Shell la spiegazione del finale | la vera identità del Maggiore Killian

Leggi su Cinefilos.it

Ghost in the Shell è un manga scritto da Shirow Masamune nel 1991, che è stato adattato su numerosi media. Tra questi figurano il film anime del 1995, la serie del 2002 intitolata Ghost in the: Stand Alone Complex, e l'adattamento live-action del 2017 con Scarlett Johansson. Il film del 2017 vede Scarlett nei panni del Major Mira, sopravvissuta a un attacco terroristico e ricostruita con un nuovo corpo artificiale da Hanka Robotics. L'amministratore delegato dell'azienda, Cutter, decide di arruolare Major come agente antiterrorismo e di farla assegnare alla Sezione 9. Il finale di Ghost in the Shell rivela che la storia del Major è stata inventata. La sua identità originale era quella di una radicale giapponese anti-aumento di nome Motoko Kusanagi.