Latuafonte.com - GF Vip sondaggi televoto oggi ultim’ora: chi si salva il 13/02

Leggi su Latuafonte.com

Nessun eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello con questo nuovo. Infatti, il più votato sarà il preferito del pubblico. Dunque, giovedì 13 febbraio 2025 non ci sarà alcuna eliminazione. Ilsuccessivo porterà a un eliminato. Intanto, il pubblico puòre il proprio gieffino preferito tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Jessica Morlacchi e Maxime Mbanda. In attesa di scoprire il risultato, tramite iè possibile farsi un’idea su come starebbe andando avanti questo.GFpreferito: chi si, aggiornamentiAGGIORNAMENTO ULTIMA ORA12 febbraio 2025: chi sarà il preferito nella 31esima puntata del GF? Il nostroo, che trovate a fine articolo, vede in testa sia Jessica che Chiara, rispettivamente con il 47.