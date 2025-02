Metropolitanmagazine.it - Georgia Mos, protagonista a Sanremo con due speciali dj set

Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica top 200 Djane Mag tra le migliori dj al mondo, mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio sarà special guest dj per il nuovo format di Vanity Fair L’Aperitivo, che si svolgerà dalle 18 alle 20 al Grand Hotel Vanity Fair presso Rêve Bistrot a. L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance si prepara così a far scatenare il pubblico sanremese per un doppio e imperdibile e irrinunciabile appuntamento durante la settimana del Festival. Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea,Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale.