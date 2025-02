Ilgiornaleditalia.it - Genova, perseguita e molesta sessualmente la commessa di un negozio, operaio arrestato dai carabinieri

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per il suo comportamento l'uomo era già stato colpito da un divieto di avvicinamento del giudice, ma è tornato lo stesso nel luogo dove lavora la donna Si è invaghito di unache lavora in unin un quartiere del ponente genovese e ha iniziato arla in ogni modo. Aggu