Generale Vannacci all' Ariston tutto torna | ecco chi gli ha dato il biglietto per Sanremo

La presenza di Robertoal prossimo Festival dista già scatenando il panico. Il, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di essere stato invitato in Liguria per assistere insieme alla moglie all'evento della canzone italiana. Ma da Viale Mazzini è arrivata una secca smentita. "Non l'abbiamo invitato noi, non è unomaggio della Rai", il direttore dell'Intrattenimento Day Time Marcello Ciannamea. L'eurodeputato della Lega, però, sarà presente in platea. Robertosarà ospite alle 11 di venerdì 14 febbraio del Casinò diper presentare il suo libro nell'ambito della rassegna 'Martedì Letterari' dell'associazione culturaleIncontra. E, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stata proprio l'organizzazione della rassegna, che ha dei biglietti in dotazione, a invitare l'europarlamentare leghista ad assistere alla serata del festival di giovedì 13 febbraio.