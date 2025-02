Panorama.it - Gen Z e pornografia: un’educazione (sessuale) tutta da rivedere

L’educazionenon arriva più (o quasi) dai banchi di scuola. Per il 52,2% dei giovani tra i 13 e i 20 anni, il primo riferimento in materia di sessualità è Internet, più di quanto lo siano la scuola (37%) o la famiglia. Un dato che fotografa una generazione sempre più autonoma nella ricerca di informazioni, ma anche potenzialmente esposta a contenuti non filtrati e a rischi ancora poco compresi.A rivelarlo è l’indagine di Webboh Lab per Parole OStili, diffusa in occasione del Safer Internet Day. Lo studio, condotto su circa 1.000 giovani, analizza il consumo dionline, il ruolo dell’educazionee l’impatto di piattaforme come OnlyFans sulla percezione della sessualità e delle relazioni.L’accesso ai contenuti pornografici avviene prevalentemente per curiosità, ma non solo.