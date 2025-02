Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Il nuovo Napoli”

: “Il”">Chiamatela pure maledizione o, se preferite, sfortuna. La sostanza, però, non cambia. Nel momento più decisivo della stagione, ilperde un altro pezzo fondamentale. Dopo gli infortuni di Lobotka a ottobre, Buongiorno a dicembre, Olivera a gennaio e Spinazzola alla vigilia dell’ultima gara di campionato, ora tocca a David Neres fermarsi ai box. Come riportato da La, l’attaccante brasiliano ha riportato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, che lo costringerà a uno stop forzato tra i 30 e i 40 giorni.Un colpo durissimo per Antonio Conte, che perde l’uomo in grado di accendere l’attacco con le sue giocate. Neres salterà almeno quattro partite cruciali, tra cui lo scontro diretto con l’Inter e la sfida contro la Fiorentina.