Tpi.it - Gaza, la tregua è a rischio: scambio di accuse tra Israele e Hamas. Netanyahu: “Pronti a riprendere i raid”

Lafranella Striscia diè a forte. Le due parti si accusano reciprocamente di non rispettare l’accordo per il cessate il fuoco, entrato in vigore lo scorso 19 gennaio. Il primo ministro israeliano Benjaminavverte che, se entro mezzogiorno di sabato 15 febbraio il gruppo terroristico palestinese non rilascerà tutti gli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia, le forze armate dello Stato ebraico riprenderanno la sua offensiva.“Senon restituisce gli ostaggi entro sabato a mezzogiorno, il cessate il fuoco verrà interrotto e le Idf torneranno a combattere intensamente finchénon sarà definitivamente sconfitto”, ha dichiarato Netanyahy nella serata di ieri, martedì 12 febbraio. Il premier israeliano ha anche fatto sapere di aver ordinato alle truppe “di radunare le forze dentro e intorno alla Striscia di”.