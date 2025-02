Juventusnews24.com - Gatti Juve, trascinatore davanti e dietro: «Energia allo stato puro, leader di questa squadra». Fioccano voti altissimi da parte dei giornali

di RedazionentusNews24, il difensorevero didadeidopo il 2-1 al PSVLabatte il PSV e trova la sua terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions, prima volta che accade in stagione. Ioggi in edicola esaltano la prestazione di Federico, tra i migliori in campo con una prova da veronelle due fasi.LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «E’ il vero regista della Signora: solido, indispensabile. Mezzo gol di McKennie è suo, tra cavalcata e assist di petto, poi ruba palla sul 2-1».CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Piglio daed: puntuale in chiusure, dirompente quando sfonda sulla destra. Da un’incursione nasce la palla del vantaggio per McKennie».