Juventusnews24.com - Gatti Juve, la carica del difensore bianconero sui social: «Davanti a noi c’è questo». Il messaggio post PSV che gasa i tifosi – FOTO

di RedazionentusNews24, ladelsuidopo il 2-1 al PSV: ildel centralesuccessoFedericoesprime grande soddisfazione dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in–PSV. Protagonista dell’azione che ha sbloccato la partita in favore della Vecchia Signora, il centraleha affidato al suo profilo Instagram le sue impressioni dopo il successo contro gli olandesi. La soddisfazione per aver completato metà dell’opera per la qualificazione valevole agli ottavi di finale di Champions League regala allantus quell’entusiasmo che serve per affrontare una settimana decisiva per la stagione. Domenica, infatti, arriverà l’Inter in casa e mercoledì prossimo si andrà di scena al Philips Stadion di Eindhoven per il ritorno dei playoff della Coppa dalle Grandi Orecchie.