Fanpage.it - Gasperini non si dà pace per il rigore dato al Bruges contro l’Atalanta: “Non conosco più le regole”

Leggi su Fanpage.it

Gian Pieroinfuriato per ilconcesso in pieno recupero in Club Brugge-Atalanta di Champions League: l'allenatore della Dea non concepisce la strana direzione che ha preso il calcio sul tema dei contatti.