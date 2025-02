Ilnapolista.it - Gasperini furioso per il rigore contro l’Atalanta: «il calcio sta diventando un altro sport» (VIDEO)

Leggi su Ilnapolista.it

per il: «non conosco più le regole del».Fa discutere ilconcesso al Bruges nel recupero. Il braccio largo di Hien sul volto di Nilsson è stato giudicato dasia dall’arbitro che dal Var. Il Bruges ha così vinto 2-1.Nel post partitasi è sfogato: «ilsta andando in una direzione diversa»La furia di #: “Il dramma è che non si distinguono più i contatti nel. Dopo che saltiamo tutti come pinguini adesso correremo come pinguini. Ilsta cambiando e staunocompletamente diverso. Ormai i giocatori si buttano e strillano per rubacchiare qualcosa”.sobre o pênalti para o Brugge:“O futebol está indo em uma direção que não é futebol, liderado por não sei quem.