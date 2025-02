Bergamonews.it - Gasperini furioso: “Non conosco più le regole del calcio”, De Ketelaere: “Arbitro arrogante”

Leggi su Bergamonews.it

“Io ero lontano ma ho visto che l’era molto”. A caldissimo, dopo una serata ricolma di emozioni personali e di squadra, positive e negative, è Charles deai microfoni di Sky a dire la sua dopo la beffa finale subita dall’Atalanta sul campo del Club Brugge, con un penalty di quelli che “se chiedi a 100 persone se è rigore, nessuno ti dice di sì”.Monta la rabbia inevitabilmente, in tutti i giocatori nerazzurri: “Chiunque sappia qualcosa disa benissimo che non è rigore” spiega Marten de Roon, sceso in campo con la fascia di capitano, “ma dobbiamo lasciare stare questo episodio e pensare alla nostra prestazione che non è stata di alto livello come doveva essere. Abbiamo avuto difficoltà, eravamo sempre in ritardo, non siamo stati l’Atalanta che conosciamo, non abbiamo messo la solita pressione sugli avversari”.