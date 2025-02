Juventusnews24.com - Gasperini furioso: «Il calcio va in una direzione che non centra niente col gioco. Regolamento distante da quello che dicono i giocatori»

di Redazione JuventusNews24dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Club Brugge: tutte le dichiarazioni dell’allenatoreGian Pieronel post partita di Club Brugge-Atalanta ha analizzato quanto accaduto nei minuti finali del matchper il rigore concesso ai belga. Le parole a Sky Sport.ARBITRI EUROPEI – «Evidentemente stiamo contagiando anche l’Europa, il dramma è che stiamo contagiando il. Sentendo calciatori e allenatori, hanno tutti un’idea di falli completamente diversa. Il dramma sono i contatti: tutti si tuffano per rubacchiare e conquistare un giallo o un rigore. Iladesso va in unache noncol. Lo accettiamo, ma io le regole non le conosco più e sicuramente non mi piace».SPIEGAZIONE DELL’ARBITRO – «No di sicuro, ma non è questione di motivare.