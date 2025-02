Spazionapoli.it - Garnacho-Napoli, non è finita qui: Osimhen e un’altra contropartita sul piatto

Calciomercato – Alejandroè stato vicino alnella scorsa sessione di calciomercato: il nazionale argentino del Manchester United, però, resta nel mirino in vista della prossima estate.In casacontinua a tenere banco la questione legata all’infermeria, che in questi giorni si è affollata a dir poco. In particolare, l’ultimo stop di David Neres mette davvero alle strette Antonio Conte, che ora si vede costretto a ripiegare su soluzioni di emergenza per cercare di ovviare a un’emergenza che sta complicando, e non di poco, il cammino del club partenopeo. Tale scenario mette in evidenza anche un calciomercato per cui lo stesso direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, si è detto poco soddisfatto.In particolare, lascia più di qualche perplessità la gestione del post Kvaratskhelia.