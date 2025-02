Laprimapagina.it - Gallery Broker: un colosso del brokeraggio assicurativo tra le prime 60 realtà in Italia

Leggi su Laprimapagina.it

Milano/Napoli –, società diaggiocon sede legale a Milano e sede operativa nella prestigiosa Galleria Umberto I di Napoli, si conferma una dellepiù solide e competitive del settore in. L’annuario ASEFI 2025, che raccoglie e classifica i principali operatori del mercato, posizionaal cinquantaduesimo posto su oltre 3.000attivi nel Paese, un risultato che certifica la crescita e l’affidabilità dell’azienda.Nata con l’obiettivo di fornire soluzioni assicurative su misura per aziende e privati,ha costruito nel tempo una rete solida e capillare di oltre 150 collaboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Grazie alla sua esperienza e professionalità, la società ha ottenuto mandati ratificati con più di 10 compagnie assicurative, consolidando così la propria posizione come punto di riferimento per chi cerca consulenze di alto livello e prodotti assicurativi altamente competitivi.