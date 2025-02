Internews24.com - Galante si racconta: «Ricordo la finale di Coppa Uefa vinta con l’Inter! Ronaldo? Faceva cose incredibili…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi: «ladiconincredibili.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Inter, Fabio, ha parlato cosi:DOVE ABBIAMO VISTO IL MIGLIOR– «In tutte le squadre in cui ho giocato. Ovunque ho dato il meglio in base alle situazioni. Sono ancora il più pagato della C: ero all’Empoli e il Genoa mi comprò per 3 miliardi. Poi al Genoa ho vinto l’Europeo Under 21 e sono stato venduto a 9 miliardi più Centofanti al. Lì ho giocato con i più grandi e ho vinto in Europa. A Torino si sentiva la Storia addosso, a Livorno una seconda giovinezza. Ovunque mi hanno apprezzato. Ancora oggi me lo fanno notare e ne vado fiero pur non essendo stato un Cannavaro o un Maldini».