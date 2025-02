Biccy.it - Gaia: “Cerco un fidanzato o una fidanzata”

Leggi su Biccy.it

la scorsa estate, durante un gioco organizzato dal portale MySecretCase, ha fatto coming out rivelando apertamente di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne. La notizia non ha sorpreso particolarmente il pubblico, dato che in uno dei suoi ultimi singoli si era auto-definita Dea Saffica. Parlando di quel momento, l’artista ha raccontato: “La musica in sottofondo può essere piacevole, soprattutto se dà ritmo, ma non ho mai ascoltato la mia mentre ero in intimità, sarebbe troppo imbarazzante“.Sul tema delle relazioni,ha aggiunto: “Le relazioni occasionali possono funzionare, ma solo se entrambe le persone hanno la maturità emotiva per gestirle. Quando mi è successo con una donna, è stato più semplice mantenere un rapporto di amicizia dopo. Con un uomo, dipende dalla situazione.