Iltempo.it - Gabbani; Calpesto le formiche? Se le noto non le calpesto, viva le formiche

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Sanremo, 12 febbraio 2025 “Se leassolutamente no non le. Può essere che le calpesti perché non me ne rendo conto. Purtroppo faccio un mea culpa però no, assolutamente no.” Così Francesco, a margine della sua conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev