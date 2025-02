Ilrestodelcarlino.it - G20 spiagge, la città entra nel gotha italiano

Avviata la procedura per l’ingresso nel G20, Senigallia sarà presente all’edizione 2025 in programma ad Alghero il 15 e il 16 maggio. Si tratta dell’ottava edizione dell’evento più importante del sistema balneare, che riunisce le 20 destinazioni marinare più visitate. "Abbiamo lavorato due anni per raggiungere questo obiettivo – spiegano gli amministratori – nel 2024 abbiamo raggiunto il milione di presenze e ora dobbiamo migliorarci. Abbiamo iniziato con il botto con l’evento dell’Harley e poi per tutta l’estate, complici anche condizioni atmosferiche favorevoli, ma soprattutto il calendario eventi, ha fatto si che i turisti scegliessero Senigallia". Molta anche la promozione che ha anticipato il periodo delle vacanze estive, con i passaggi in radio per pubblicizzare gli eventi proposti dalle emittenti radiofoniche nazionali che anche quest’anno faranno tappa sulla spiaggia di velluto con le loro iniziative.