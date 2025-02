Ilgiorno.it - Furti e rapine violente: individuata la baby gang che spadroneggiava a Gallarate

– La, poco più che maggiorenni i componenti, era solita muoversi nella zona die scegliere un obiettivo: poteva essere un esercizio commerciale o una persona, che veniva, a seconda dei casi, saccheggiato o rapinata, anche utilizzando violenza, tutti incuranti e sprezzanti di ogni principio di legge e di civile convivenza. L’attività di indagine condotta dalla Divisione polizia anticrimine ha individuato i componenti e l’altro giorno il questore di Varese ha adottato misure di prevenzione personali a carico di cinque di loro, considerati socialmente pericolosi in quanto responsabili nei mesi scorsi di svariate condotte di reato contro il patrimonio, contro la persona e contro le forze dell’ordine. La ricostruzione dei poliziotti ha messo in luce l’esistenza di una vera e propriagravitante per lo più ae nei comuni limitrofi e capeggiata dal più grande del gruppo, con già diversi precedenti penali alle spalle per furto, rapina aggravata, danneggiamento, spaccio di droghe e porto di oggetti atti a offendere, già destinatario, lo scorso anno, di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a