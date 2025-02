Ilrestodelcarlino.it - Fugge all’alt e sperona i carabinieri: "Stavo andando da un avvocato"

Era uscito di casa nonostante fosse ai domiciliari e dopo un inseguimento durato una decina di chilometri si scontra con l’auto dei. Arrestato un 39enne che vive a Osimo, Emanuele Carloni. L’episodio era avvenuto nel pomeriggio di lunedì quando i, nel corso di un controllo, hanno notato a Loreto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e senza patente, perché revocata, che stava guidando un’auto lungo la statale adriatica in direzione di Porto Recanati. Il 39enne, inoltre, si trovava ai domiciliari. Per verificare se avesse una eventuale autorizzazione, ilo hanno seguito, segnalandogli di fermarsi per un controllo. Il 39enne prima avrebbe accostato poi, quando un carabiniere è sceso dall’auto per chiedergli i documenti, l’uomo ha ingranato la marcia, scappando a tutta velocità.