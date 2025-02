Gamberorosso.it - Fregula istuvada, il piatto sconosciuto nato in un paese sardo di soli 700 abitanti

Partiamo da questo presupposto: la celebre pasta sarda a base di semola di grano duro si chiamae non fregola, nient’altro che un’italianizzazione ritenuta inaccettabile dai puristi isolani. Questo formato di pasta impazza fra i ristoranti sul mare, che la servono in abbinamento a sughi di pesce o frutti di mare, ma basta fare qualche chilometro verso l’entroterra per scoprire come anche lasia legata indissolubilmente alla cultura contadina e pastorale della Sardegna. Fra le ricette inaspettate in cui ci si può imbattere c’è ladi Neoneli, borgo di 700situato fra le colline del Barigadu, in provincia di Oristano.Cos’è laCi sono pietanze in grado di sintetizzare senza sforzi la storia del proprio territorio e questo è esattamente uno di quei casi.