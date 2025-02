Ilfattoquotidiano.it - Fratelli di chat, a Firenze la presentazione del libro di Giacomo Salvini. Lo storico Cardini: “Meloni? Il suo è il partito degli evasori”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Una piccola radiografia del potere”.definisce così il suodi, storia segreta deldi Giorgia(in edicola e in libreria per la casa editrice PaperFirst de il Fatto Quotidiano). Ilè stato presentato per la prima volta il 12 febbraio, alla Feltrinelli di piazza della Repubblica di. Nell’affollata sala della libreria fiorentina, a dialogare di storia e politica con l’autore c’erano anche Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, e loFranco. I tre relatori hanato alcuni passaggi del, cercando di analizzare il percorso did’Italia negli ultimi sei anni. Da “unica opposizione” nel Paese, come amava definirlo la stessa, adi governo. Da forza della destra identitaria a – come lo ha definitodurante il dibattito – “italiani”.