Oasport.it - Francia inattaccabile nella staffetta mista dei Mondiali di biathlon. Giacomel fa sfumare il sogno dell’Italia

Si sono aperti i2025 di, scattati a Lenzerheide, in Svizzera, come di consueto con la: il quartetto, composto da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso, dopo aver a lungo flirtato col podio, chiude settimo, con l’ultimo frazionista azzurro che incappa in un giro di penalità nel poligono a terra, vedendole velleità di medaglia.Oro e titolo iridato per ladi Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot ed Emilien Jacquelin, che domina nonostante un giro di penalità nell’ultima serie in piedi, chiudendo in 1:04’41?5, con un margine di 1’13?8 sulla sorprendente Cechia di Jessica Jislova, Tereza Vobornikova, Vitezslav Hornig e Michal Krcmar, che conquista un’insperata medaglia d’argento usando appena 9 ricariche.