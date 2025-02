Romadailynews.it - Francia: circa 60 Paesi firmano dichiarazione su IA a vertice Parigi

Leggi su Romadailynews.it

60, tra cui la Cina, ieri hanno firmato unasull’intelligenza artificiale inclusiva e sostenibile per le persone e il pianeta, al termine dell’Artificial Intelligence (IA) Action Summit a. Nella, i firmatari hanno concordato che ilha definito un approccio aperto, multi-stakeholder e inclusivo che consentira’ all’IA di basarsi sui diritti dell’uomo, di essere incentrata su quest’ultimo, e di essere etica, sicura e degna di fiducia. I firmatari hanno inoltre stabilito le priorita’ e avviato azioni concrete per promuovere l’interesse pubblico e colmare i divari digitali accelerando i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Secondo la, le priorita’ sono: promuovere l’accessibilita’ dell’IA; garantire che l’IA sia aperta, inclusiva, trasparente, etica, sicura e degna di fiducia; innovare l’IA; incoraggiare l’impiego dell’IA nei mercati del lavoro, e rendere l’IA sostenibile per le persone e il pianeta.