Francesco Gabbani in concerto al Pistoia Blues Festival. Parte la corsa ai biglietti

, 12 febbraio 2025 -sarà al. La sezione “Storytellers” dedicata ai grandi cantautori italiani dello vedrà sul palco di Piazza Duomo, il prossimo 9 luglio. Un altro grande nome che si aggiunge a quello di Brunori Sas (5 luglio) e Gianna Nannini (13 luglio), la sezione delproporrà dunque anche quest’anno dei grandi protagonisti della musica italiana.è attualmente in gara su alla 75esima edizione deldi Sanremo con il brano “Viva la vita” che non mancherà dal vivo nel suo tour di presentazione al suo sesto album "Dalla tua” (Bmg). Non mancheranno ovviamente i suoi brani di successo come “Amen”, “Occidentali’s Karma” o “Viceversa”. Con il suo stile unico il cantautore carrarese mescola melodie orecchiabili testi ricchi di riferimenti culturali.