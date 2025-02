Gqitalia.it - Francesca Michielin torna a Sanremo con Fango in Paradiso, una ballata che svela le sue fragilità

Leggi su Gqitalia.it

portainin gara al Festival di, una canzone intimo che racconta la disillusione e il dolore di una relazione ormai spezzata.espone la suapiù profonda, esplorando il tema delle imperfezioni che emergono anche nelle situazioni apparentemente perfette. Per lei l’esperienza di quest’anno al Festival non è partita nel migliore dei modi, durante le prove al Teatro Ariston ha avuto un piccolo incidente cadendo dalle scale. Ha condiviso l'accaduto sui social, pubblicando una foto con un tutore alla gamba: «Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell'Ariston: sono caduta anche stavolta., non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire». Incidente superato è ora pronta alla gara, il suo brano è stato scritto in collaborazione con Davide Simonetta e Alessandro Raina.