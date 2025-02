Lanazione.it - Frana di Montecuccoli, sulle strade di Vernio si lavora nonostante il maltempo

(Prato), 12 febbraio 2025 –del Comune disi continua are, in particolare per risolvere la complessadile piogge che non accennano a diradarsi e le continue allerte meteo. La ditta incaricata sta completando l’intervento sul versante franoso, saranno poi sistemati i geoblocchi per mettere in sicurezza la carreggiata in modo da poter riaprire a senso unico alternato. Serviranno comunque ancora alcuni giorni, sempre che le piogge concedano un po’ di tregua. Intanto nel fine settimana la strada di Cavarzano si è salvata da unache non ha danneggiato la carreggiata grazie all’installazione preventiva di micropali che ne hanno permesso la tenuta. Una testimonianza concreta che questa metodologia, che l’amministrazione recentemente ha utilizzato in più punti, funziona egregiamente.