Fotografia della scuola milanese | liceo classico a rischio frena lo scientifico E i professionali sono in rilancio

MILANO – Uno studente su due in Lombardia sceglie ancora il, anche se le iscrizionino. Tengono i tecnici mentre a guadagnare terreno, anno dopo anno - un punto percentuale alla volta -gli istituti. Analizzando i singoli indirizzi, a rallentare è anche il corso più gettonato - lo- mentre galoppa ildelle Scienze umane che - insieme alla sua opzione Economico-sociale - conquista il 12% degli studenti di terza media. Supera quattro volte il, che si ferma al 3%. A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-26, a Milano si apre la partita degli “smistamenti“ delle domande in esubero, che pare di più semplice risoluzione rispetto agli anni passati, anche per il calo demografico che inizia ad avvertirsi con maggiore intensità anche sui banchi delle superiori.