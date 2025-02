Quotidiano.net - Forza Italia: Medici di base per 18 ore nelle Case di comunità, no a dipendenza pubblica

Per Paolo Barelli presidente dei deputati di"idina generale dovranno essere disponibili fino a 18 ore su 38 per ledie 20 rimanere a disposizione per i propri pazienti convenzionati continuando a garantire una assistenza vicina ai cittadini nei propri studi salvaguardando il rapporto fiduciario. Ma devono mantenere lo stesso attuale rapporto giuridico libero professionale di parasubordinato convenzionato e non dipendente". Una posizione che risulta ribadita dal vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani nel vertice di governo che si è tenuto in mattinata a Palazzo Chigi. "L'obiettivo per FI - spiega Barelli - è decongestionare i pronto soccorso con la maggiore fruibilità deidina generale a favore dei cittadini". Di fronte all'ipotesi che idina generale possano passare alladel Sistema sanitario nazionale, FI quindi non nasconde la propria contrarietà.