Anteprima24.it - Forza Italia, convocazione Congresso Provinciale di Avellino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIldidiè stato ufficialmente convocato per il prossimo 22 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:30, presso l’Hotel Bel SitoEst – SS7 Manocalzati. Questo evento si presenta come un momento importante per il territorio, poiché durante ilsi svolgeranno le elezioni per il nuovo Segretarioe per n. 12 membri elettivi della Segreteria.L’ordine del giorno stabilito per ilè il seguente:Elezione del SegretarioElezione di n. 12 membri elettivi della SegreteriaL’evento si svolgerà seguendo il programma stabilito, che prevede le seguenti fasi:Insediamento dell’Ufficio di Presidenza dele adempimenti formali;Interventi di saluto;Dibattito;Apertura dei seggi alle ore 9:30, con chiusura delle operazioni di voto prevista alle ore 14:30.