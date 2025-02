Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo senza sosta. Domenica arriva Pesaro. Sfida che profuma di vetta

Potrebbe essere ‘Salirò’ di Daniele Silvestri il testo sanremese che più si confà alladi coach Attilio Caja, che tira finalmente il fiato dopo il flipper delle ultime settimane e in attesa dei prossimi appuntamenti, che da questo fine settimana (alle 18 al PalaDozza) al 9 marzo (trasferta ad Avellino), ultimo impegno prima della Coppa Italia, vedrà i biancoblù in campo altre 6 volte. ‘Salirò’ dunque: con l’argano a motore perfettamente impersonificato dal tecnico pavese, che, pur privo di due giocatori chiave come Sabatini e Gabriel nel roseto del campionato di A2, ha cambiato il passo di una squadra che veleggiava in alto mare e riportandola ‘piano piano dalla base’ verso gli altipiani della classifica. Certamente lo stop dioccorso sul parquet di Brindisi (73-69), il primo del 2025 e dopo un record stagionale di 7 vittorie consecutive, ha riportato la Effe coi piedi per terra nel momento di massimo splendore, ma per com’è maturata la squadra negli ultimi mesi non c’è che da guardare il bicchiere mezzo pieno.