Fornero non piange più | Ora lo spread va bene ma la mia riforma era necessaria

All’epoca del governo Monti, nel 2012, “il provvedimento di blocco della rivalutazione delle pensioni era stato introdotto e giustificato dalle condizioni di forte difficoltà finanziarie del bilancio pubblico. Dovevamo mettere insicurezza il Paese. Oggi, se ascoltiamo quello che dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, se guardiamo ai valutatori internazionali o all’andamento dello, e si tratta di buone notizie, non siamo in emergenza. Quindi, continuare a bloccare la rivalutazione delle pensioni equivale a un taglio sostanziale degli assegni dal momento che si perde potere di acquisto”. Così l’ex ministro Elsa, in una intervista a L’Altravoce dell’Italia, sulla pronuncia della Consulta potrebbe intervenire sulle pensioni dichiarando illegittimi i tagli alle rivalutazioni degli assegni rispetto all’inflazione.