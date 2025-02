Ilfattoquotidiano.it - Fornero a La7: “Salvini e la rottamazione delle cartelle? La disperazione di un perdente”. Sul ‘bau bau’ di Montaruli: “Mi vergogno per lei”

“Francamente trovo molto sfacciato che un vicepremier, oltre che ministro dei trasporti e persona di riferimento del suo partito, a un mese e mezzo dall’approvazione della legge di Bilancio, che stabilisce le entrate e le uscite del governo per il prossimo anno, venga fuori con un’ipotesi diche, secondo tante stime, costerebbe circa 5 miliardi. Ma vi sembra serio? Vi sembra che rispetti gli elettori, anche i suoi? In realtà, sono presi in giro“. Così a Dimartedì (La7) l’ex ministra del Lavoro Elsaboccia con toni durissimi la proposta di legge della Lega sulla quintaesattoriali. La nuova sanatoria richiederebbe, secondo le stime, una copertura di 5,2 miliardi nel 2025 e di 3 miliardi nel 2026.“Questo non è tollerabile – rincara l’economista – perché se volevi una misura di questo tipo, la dovevi presentare nella legge di Bilancio, trovare le coperture e dire a viso aperto che vuoi soccorrere gli italiani in difficoltà e magari premiare qualche evasore.