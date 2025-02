Baritoday.it - Food truck in occasione degli eventi al Palaflorio: pronto il bando del Comune per la concessione di 8 posteggi

Leggi su Baritoday.it

Sono otto ipernell'area esterna deldi Bari, per i quali ilha pubblicato un apposito avviso per l’assegnazione e il rilascio did’uso temporanea.Gli stalli saranno utilizzabili indelle manifestazioni di pubblico spettacolo in.