Quotidiano.net - Fondazione Cariplo: Programmazione 2025 e Alleanza con Intesa Sanpaolo per Ridurre i Neet

Leggi su Quotidiano.net

ha presentato lae l'attività filantropica per il, con una serie di novità. Le risorse a disposizione aumentano e passano da 150 a oltre 215 milioni di euro. Il patrimonio divale oggi oltre 11 miliardi di euro. Una parte consistente di questa somma verrà destinata a tre grandi programmi, definiti sfide di mandato, che hanno un orizzonte temporale triennale, per ciascuno dei quali laimpegnerà 20 milioni di euro. Nell'ambito dellauno dei progetti, a cui sono destinati 20 milioni di euro dae 10 milioni da, riguarderà il tema dei giovani, tra i 15 e 29 anni, che non studiano e non lavorano () che a livello nazionale sono 1,4 milioni.hanno stretto unache ha come obiettivo la diminuzione del tasso diin Lombardia al 9%, traguardo indicato dalla Ue entro il 2030.