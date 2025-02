Secoloditalia.it - Foibe, vergogna a Parma: in Comune la foto di Tito e la bandiera jugoslava mentre si commemora l’eccidio di italiani

Leggi su Secoloditalia.it

La denuncia dell’ultimo scempio perpetrato in occasione delle pubblichezioni in ottemperanza con il Giorno del Ricordo stavolta arriva da. Niente scritte oltraggiose o targhe vandalizzate. E neppure infami atti di terrore come quello della bomba nel Giardino del Ricordo in Lunigiana di ieri, ma pur sempre un gesto, inaccettabilmente vile e anacronistico, che oltraggia la memoria collettiva con provocatorie rivendicazioni plasticamente messe in atto da negazionisti e odiatori imperterriti., l’ultimo scempio nella sede delTeppisti che, in servizio barbarico effettivo e permanente continuano ad agire nell’ombra nell’insano tentativo di riscrivere la storia. Ma come hanno ripetuto proprio in questi giorni all’unanimità dal centrodestra, la memoria del sacrificio di quei tantimassacrati nelleo costretti all’esilio, il sangue e il dolore di quegli innocenti, non possono essere cancellati.