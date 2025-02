Secoloditalia.it - Foibe da “silenziare”, bufera all’Europarlamento: la sinistra vuole censurare la mostra di FdI

Strasburgo diventa teatro di un nuovo scontro, quello sulla memoria. Nove europarlamentari socialisti di Slovenia e Croazia hanno inviato una lettera alla presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, chiedendo la «rimozione» dellasulleorganizzata da Fratelli d’Italia. L’accusa è indecente: «Completo disprezzo dei fatti», «rappresentazione non veritiera», una narrazione che – sostengono – distorcerebbe la Storia e danneggerebbe il percorso di riconciliazione tra i popoli. Fidanza si indigna.Europarlamento, lanegazionista sulleNel testo della missiva, i parlamentari croati e sloveni si spingono oltre, rievocando il passato con toni ideologici: «È assolutamente chiaro che le informazioni fornite sul tabellone presentano una rappresentazione estremamente dannosa della Storia recente di Slovenia, Italia e Croazia durante un periodo in cui generazioni in tutta Europa hanno sopportato immense sofferenze, principalmente a causa del regime fascista».