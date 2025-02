Quotidiano.net - Flex si defila dal sito di Trieste, Fair Cap presenta piano industriale generico

In una comunicazione al Mimit la multinazionale americanaha dichiarato essersi ormaita dalle vicende deldiCap presente al tavolo odierno ha illustrato unassolutamente, privo di numeri e pieni di buoni intenti". E' il parere di Fim, Fiom Uilm in una nota congiunta al termine dell'incontro odierno al Mimit, al tavolo convocato sulla vertenzaCap "all'atto pratico ha parlato di strategie organiche e inorganiche per mettere a profitto le potenzialità delsia dal punto ingegneristico/ manifatturiero che dal punto di vista delle competenze logistiche. Il tutto sarebbe mirato a un miglioramento della strategia commerciale verso una crescita dei volumi al 2026", spiega il sindacato. Ma sul tema occupazione "l'unico dato che abbiamo ricavato è la volontà di proseguire con ammortizzatori sociali senza meglio specificare un chiaro impegno al mantenimento dell'occupazione.