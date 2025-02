Ilgiorno.it - Flash mob di San Valentino: "Balleremo per le donne"

per un mondo più giusto, per un amore diverso e per denunciare la violenza contro le". Daniela Baldo, vicepresidente di Toponomastica femminile, ha spiegato così ieri agli studenti delle medie Cazzulani il senso dell’iniziativa One Billion Rising,mob previsto in piazza Castello il 14 febbraio alle 12. Si tratta di una manifestazione che ogni anno si ripropone, in cui numerosi studenti di diversi istituti si riuniscono e ballano contro la violenza sulle. L’assessora comunale alla Sicurezza Manuela Minojetti si è detta contenta perché "ogni gesto contro la violenza fa bene e sono felice di vedere la partecipazione di una scuola come il Cazzulani a questo evento, organizzato da molte associazioni di Lodi che si occupano di questo tema, in particolare, ma non solo, Snoq Lodi".