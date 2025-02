Fisco Salvini | rottamazione prioritaria troveremo intesa alleati

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 12 feb. (askanews) – “Grande soddisfazione per l’esito del Consiglio Federale di oggi”. Lo dice il leader della Lega Matteoche al termine della riunione – cui ha partecipato anche il ministro dell’Economia Giorgetti – sottolinea: “All’unanimità, è stato ribadito l’obiettivo di unadefinitiva ed equa delle pendenze colper chi voleva pagare le tasse ma non è stato nelle condizioni di farlo.l’con gli, come sempre “, assicura il segretario leghista e vice premier. L'articoloproviene da Ildenaro.it.