Lapresse.it - Fisco: fonti Lega, per rottamazione veicolo governativo in primavera

Leggi su Lapresse.it

Roma, 12 feb. (LaPresse) – Per la pace fiscale e la“ci sarà un, già in”. E’ quanto spiegano a LaPressedella, presenti al Consiglio Federale. Lainsiste sulla proposta di legge per lalunga, in 120 rate tutte uguali e senza sanzioni.